Москва3 авг Вести.В России предложили пересмотреть подход к блокировкам банковских счетов граждан. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на руководителя московского отделения профсоюза работников платформенной экономики "Новый труд" Анны Поляковой.

Отмечается, что за последний год в соцсетях зафиксировано 53 500 (+93%) сообщений о блокировке. При этом уточняется, что чаще всего владельцы счетов недовольны не самим фактом блокировки, а действиями банка: некомпетентностью и равнодушием сотрудников (24,3%), удержанием личных средств (23,7%), долгим ожиданием без четких сроков (22,5%), невозможностью удаленного решения (16,0%) и другими факторами.

В связи с этим в "Новом труде" считают необходимой более прозрачную процедуру, которая позволит владельцам счетов понять, по какой конкретно причине они попадают в риск-зону.

Владельцам счетов важно понимать, по какому основанию они попали в риск-зону, какие документы нужны для исключения из базы и в какие сроки можно ждать решения. Банкам, ЦБ и государству в свою очередь нужен более понятный, быстрый и проверяемый механизм разблокировки, чтобы борьба с серым капиталом не превратилась в массовое наказание добросовестных клиентов говорится в сообщении

В частности, предлагается создать отдельный "светофор" рисков для физлиц и самозанятых, разместив его на ресурсах ФНС.

Ранее в Госдуме рассказали, что банки должны использовать ситуации с ошибочной блокировкой счета гражданина для совершенствования собственных алгоритмов, которые принимают такие решения.