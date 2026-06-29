В ГД считают, что люди не должны страдать из-за ошибки с блокировкой счета Авксентьева: ошибки банка с блокировкой счета – способ улучшить алгоритмы

Москва29 июн Вести.Банки должны использовать ситуации с ошибочной блокировкой счета гражданина для совершенствования собственных алгоритмов, которые принимают такие решения. Так заместитель руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Сардана Авксентьева в интервью ИС "Вести" прокомментировала инициативу партии обязать финансовые учреждения выплачивать компенсации за подобные блокировки счетов.

Депутат считает, что банки могут компенсировать неправильную блокировку счета гражданина за счет специальных фондов или страховых обязательств. Она отметила, что люди не должны страдать из-за ошибочной блокировки.

На сегодняшний день решение о блокировке счетов граждан принимается посредством алгоритмов, внутренних алгоритмов и каких-то платформенных решений. И поэтому, почему человек должен как-то страдать из-за того, что там программа каким-то образом решила? Но для банков это прекрасная возможность доработать свои внутренние алгоритмы для того, чтобы как можно было меньше ошибок, и тогда никому и не придется ничего возмещать. Поэтому это скорее про справедливость, а не желание кого-то наказать или с кого-то получить какие-то деньги заявила депутат Авксентьева

Депутат отметила, что партия "Новые люди" поддерживает постоянный диалог с банками.

Ранее эксперт Игорь Котилевец объяснил, почему банки могут обратить внимание на операцию клиента. Он отметил, что финансовые учреждения занимаются анализом транзакций клиентов каждый день и при некоторых признаках имеют право запросить документы о происхождении денег, приостановить операцию или даже изменить статус клиента на высокорисковый.