Российские владельцы сайтов могут бесплатно получить TLS-сертификаты Минцифры: российские владельцы сайтов могут бесплатно получить TLS-сертификаты

Москва13 июн Вести.Российские владельцы сайтов могут бесплатно получить отечественные TLS-сертификаты, которые служат для подтверждения защищенности сетевых подключений. Как сообщило Минцифры РФ, это станет возможным при отзыве международных сертификатов безопасности.

Такая услуга предоставляется Национальным удостоверяющим центром Минцифры.

При отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно получить отечественные говорится в сообщении на сайте ведомства

Речь идет о TLS-сертификатах типов DV и OV. Они обеспечивают защищенное соединение между пользователем и сайтом. Указанные сертификаты выпускаются на безвозмездной основе с использованием криптографических алгоритмов RSA и ГОСТ.

Для получения сертификата нужно подать заявление на "Госуслугах".