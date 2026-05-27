Минздрав в 2026 году расширит список справок, которые можно получить онлайн

Москва27 мая Вести.В России в 2026 году расширят список медицинских документов, которые можно получить без посещения врача. Об этом заявил заместитель главы Минздрава Вадим Ваньков на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме.

По словам Ванькова, которые привел "Интерфакс", сервис "Заказ медицинских документов, справок онлайн" в тестовом формате действует в Республике Чувашия и Тюменской области.

Мы эту практику планируем распространить на все субъекты сообщил замминистра

Среди доступных для получения онлайн документов — сертификат о профилактических прививках, заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физкультурой, а также справки о временной нетрудоспособности и отсутствии контакта с инфекционными больными.

Сделать необходимый запрос человек может через "Госуслуги". После этого соответствующий документ придет пациенту в национальный мессенджер.