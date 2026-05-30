Москва30 мая Вести.Переход на электронные рецепты для рецептурных препаратов позволит исключить риск ошибок из-за неразборчивого почерка врачей. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Исключается риск того, что фармацевт или сам пациент не сможет разобрать почерк врача, что предотвращает ошибки при отпуске лекарства отметил Кузнецов

По его словам, электронный рецепт не будет привязан к конкретной аптеке. Пациенты смогут приобрести препарат в любой аптечной организации региона, подключенной к государственной системе, а в дальнейшем – по всей стране.

Также система позволит хранить историю назначений в личном кабинете пациента, где можно будет посмотреть выписанные препараты, дозировку и даты назначений.

Для граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, оформление электронных рецептов ускорит процесс получения препаратов за счет автоматизации обработки данных.

При этом в Минздраве подчеркнули, что бумажные рецепты сохранятся и продолжат действовать наряду с электронными.