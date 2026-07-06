Москва6 июлВести.Минцифры России предлагает сделать необходимым подтверждение "значимых действий" в интернете через СМС и мессенджер MAX, решение может быть принято в рамках третьего пакета законодательных мер, направленных против интернет-мошенничества. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник в IT-отрасли.
По данным издания, при подготовке второго пакета антимошеннических мер было принято решение отказаться от подобной схемы и оставить гражданам право подтверждать действия наиболее удобным способом.
При этом в Минцифры не подтвердили информацию о якобы рассмотрении включения этой меры в третий антифрод-пакет.
В настоящее время третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством согласовывается с заинтересованными ведомствами и отраслью. Необходимо отметить, что все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей. Они направлены на усиление защиты граждан от мошенников в интернет-средезаявили в министерстве
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал о работе российской антифрод-системы.