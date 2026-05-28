В мессенджере MAX и приложениях банков появится "красная кнопка" от мошенников

Москва28 мая Вести."Красная кнопка" появится в мессенджере MAX и в приложениях банков, чтобы пользователи могли сообщать о случаях мошенничества не только через "Госуслуги". Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что соответствующее положение есть в поправках ко второму чтению второго пакета мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Ранее такую функцию предлагали добавить на "Госуслуги".

Считаем важным сделать дубль такой кнопки также в приложении "Макс" и в банковских приложениях сказал Боярский

Ранее ЦБ РФ уже высказывался о необходимости добавить в российские банки "спецкнопку" для жалоб на мошенничество.