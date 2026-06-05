Москва5 июн Вести.Антифрод-система помогает идентифицировать мошенника по одинаковым протоколам. Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Мы запустили антифрод-систему. Эта система – некий перекресток, я так ее назову, в который подключены все операторы, все банки. И мы сейчас начинаем работать по одинаковым протоколам идентификации мошенников. То есть, когда любой банк, или любой оператор связи, или государственный орган идентифицировал мошенника, эта информация попадает в эту систему и тут же рассылается всем участникам, и все сразу видят, что это мошенник, и блокируют соответствующую операцию