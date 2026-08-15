Экономист назвал плюсы запрета майнинга криптовалют в регионах РФ Экономист объяснил, почему майнинговые фермы невыгодны для регионов РФ

Москва15 авг Вести.Майнинговые фермы криптовалют невыгодны для энергодефицитных субъектов России. Того объема мощностей, который тратится на криптодобычу, могло бы хватить на создание нескольких предприятий, что принесет региону больший экономический эффект. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

На майнинговых фирмах практически отсутствуют работники, при этом потребляют они колоссальное количество электроэнергии, отметил он.

[Запрет] принесет значительно больший эффект экономический для региона с точки зрения обеспечения рабочими местами людей, заработными платами… налоги, которые предприятия платят объяснил Сафонов

Ранее сообщалось, что с 15 августа в Москве, Подмосковье и ряде районов Курской области начал действовать запрет на майнинг цифровых валют до конца 2032 года. Аналогичные ограничения введены в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, отдельных районах Забайкальского края и Бурятии, частично в Иркутской области.