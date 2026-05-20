Директор энергетической компании из Иркутска ответит в суде за майнинг

В Иркутске энергетик пойдет под суд за незаконный майнинг Директор энергетической компании из Иркутска ответит в суде за майнинг

Москва20 мая Вести.Бывший директор по нетарифной деятельности энергетической компании в Иркутске предстанет перед судом по делу о незаконном майнинге с ущербом более 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2025 году фигурант, используя свои полномочия, в личных интересах подключил к электрическим сетям не менее 404 единиц майнингового оборудования общей мощностью более 1300 кВт для добычи криптовалюты. Оплата за потребленную электроэнергию производилась по заниженной стоимости.

Следователями СК установлено, что ущерб от преступных действий обвиняемого составил более 13 миллионов рублей говорится в сообщении

В отношении энергетика было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.