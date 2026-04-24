Организаторы подпольного казино в Иркутске выплатят 194 млн рублей

Москва24 апр Вести.В Иркутске вступило в законную силу решение суда о взыскании с 19 местных жителей, осужденных за организацию подпольного казино, 194 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

В декабре 2025 года суд первой инстанции удовлетворил иск надзорного ведомства о взыскании с организаторов и участников преступной группы нелегального дохода. Иркутский областной суд также поддержал позицию прокуратуры, оставив апелляционные жалобы ответчиков без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль сказано в сообщении

Согласно материалам уголовного дела, в центре Иркутска с 2012 по 2016 годы действовало подпольное казино. За это время организаторы получили 194 миллиона рублей преступного дохода, но добровольно его не возместили. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать незаконно полученные деньги в доход государства.