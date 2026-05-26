Организаторы сети незаконных казино на Камчатке заработали на них 162 млн рублей

Москва26 мая Вести.Трое жителей Петропавловска-Камчатского в возрасте 74, 40 и 38 лет получили сроки по уголовному делу о незаконной игорной деятельности и организации преступного сообщества, сообщила пресс-служба прокуратуры края в мессенджере МАХ.

Как установили следствие и суд, в 2023-2024 годах шестеро мужчин и две женщины взяли в аренду три нежилых помещения в Петропавловске-Камчатском и Елизово, установили там компьютеры, нашли клиентов и открыли нелегальные казино.

Сумма преступного дохода составила почти 162 млн рублей отметили в пресс-службе

Петропавловск – Камчатский городской суд назначил 74-летнему организатору преступного сообщества наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, штраф в 300 тысяч рублей и последующее ограничение свободы на три года. Он взят под стражу в зале суда.

38-летнему соучастнику - 4 года 6 месяцев в колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. рублей с ограничением свободы на 1 год. 40-летнему осужденному - 5 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы и штрафом в размере 100 тыс. рублей написали в надзорном ведомстве

Также у 74-летнего и 38-летнего осужденных конфискована сумма преступного дохода – почти 162 млн рублей. Обращены в доход государства техника, планшеты, сотовые телефоны, видеокамеры, автомобиль Toyota Tundra, которые использовали для совершения преступления.

Приговор не вступил в законную силу.

В отношении остальных фигурантов уголовное производство велось отдельно.