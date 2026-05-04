В Крыму будут судить пятерых уроженцев Марий Эл за организацию азартных игр

Пятеро уроженцев Марий Эл организовали подпольное казино в Крыму В Крыму будут судить пятерых уроженцев Марий Эл за организацию азартных игр

Москва4 мая Вести.Пятеро членов плены преступной группы предстанут перед судом по делу об организации подпольного казино в Симферополе летом 2025 года. Все подсудимые – уроженцы Марий Эл, сообщили в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, летом прошлого года житель Йошкар-Олы через мессенджер купил программное обеспечение для проведения азартных игр. Он снял нежилое помещение на улице Киевской в Симферополе, установив там оборудование и распределив роли среди своих земляков, которых он привлек к нелегальному бизнесу. Участники отвечали за управление игровым залом, выступали в качестве охранников, кассиров и администраторов.

Доход от незаконного бизнеса за четыре месяца функционирования подпольного клуба составил 1,1 млн рублей, которыми организатор и его сообщники распорядились по своему усмотрению говорится в сообщении

В отношении них было возбуждено уголовное дело о незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в составе организованной группы.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.