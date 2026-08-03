Москва3 авгВести.Четырнадцать жителей Улан-Удэ обвиняются в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, совершенных организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.
С августа 2024 года по май 2025 года житель республиканской столицы привлек сообщников для работы в нелегальном казино. Граждане выполняли в игорных заведениях роли кассиров-администраторов и охранников.
Проведение азартных игр фигурантами осуществлялось в четырех арендованных помещениях, преимущественно в центре города, которые были оснащены системами видеонаблюдения для осуществления пропускного режима граждан внутрь в целях конспирации. В помещениях были установлены компьютеры с соответствующим программным обеспечением, идентичным с работой игровых автоматов и предусматривающим материальный выигрыш. За время незаконной деятельности злоумышленники извлекли доход от азартных игр в крупном размере на сумму более 3,7 млн рублейнаписали в пресс-службе
В результате обысков из игорных заведений и со склада изъяты системные блоки, мониторы и деньги. На недвижимое и движимое имущество обвиняемых наложен арест.
Дело передано в суд для рассмотрения по существу.