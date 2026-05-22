В Магадане будут судить преступную группу за создание подпольного казино

Восемь жителей Магадана ответят в суде за организацию подпольного казино В Магадане будут судить преступную группу за создание подпольного казино

Москва22 мая Вести.Восемь жителей Магаданской области предстанут перед судом по делу об организации нелегального казино. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Отмечается, что уголовное дело направлено в Магаданский районный суд для рассмотрения по существу.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 местных жителей. В зависимости от степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр в составе группы лиц по предварительному сговору и в составе организованной преступной группы) сказано в сообщении

По версии следствия, ранее судимый за незаконное проведение азартных игр мужчина нашел единомышленника, который подыскал подходящее помещение в Магадане для установки игрового оборудования. Для работы в зале они нелегально наняли двух кассиров-администраторов. Подпольное казино работало с августа 2024 года по январь 2025-го, а затем злоумышленники в целях конспирации сменили место проведения игр.

Позднее четверо участников преступной группы решили отделиться и организовать аналогичное казино в Иркутске. Там нелегальный зал проработал до конца июня прошлого года.

Оставшись без персонала, организатор в Магадане вовлек в нелегальный бизнес новых лиц. В обновленном составе заведение проработало до августа 2025 года.