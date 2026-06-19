Москва19 июн Вести.В Нижегородском районе суд вынес приговор в отношении 5 местных жителей по статье об организации и проведении азартных игр вне игорной зоны. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области в MAX.

Как установил суд, в период с октября 2024 года по ноябрь 2025 года один из фигурантов оборудовал на территории Нижнего Новгорода специально оборудованное помещение и проводил там азартные игры. В качестве администраторов он привлек четырех других фигурантов.

Суд назначил организатору наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 150 000 рублей говорится в сообщении

Соучастникам подсудимого также назначено условное наказание на 1 год с испытательным сроком 1 год.