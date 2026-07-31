Четырех жителей Крыма будут судить за организацию и проведение азартных игр

В Крыму завершено расследование дела об организации и проведении азартных игр Четырех жителей Крыма будут судить за организацию и проведение азартных игр

Москва31 июл Вести.ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей. Мужчины обвиняются в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с извлечением дохода в крупном размере.

Как было установлено, в апреле житель Симферополя вместе со своим знакомым сняли нежилое помещение на проспекте Победы и установили там игровое оборудование. Участники преступной группы контролировали работу игрового зала и получали денежные средства.

Работа игрового зала была пресечена в июне текущего года в результате мероприятий, проведенных во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД по Республике Крым говорится в сообщении ведомства в MAX

При обысках изъята компьютерная техника, мобильные устройства, денежные средства. За три месяца функционирования подпольного клуба доход от незаконного бизнеса превысил 3,5 млн руб.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.