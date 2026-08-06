Жители Зеи получили условные сроки за организацию казино с доходом в 11 млн

Шестеро амурчан осуждены за организацию игрового клуба Жители Зеи получили условные сроки за организацию казино с доходом в 11 млн

Москва6 авг Вести.Шестеро жителей Зеи получили условные сроки за организацию подпольного игрового клуба с доходом почти 11 млн рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов Амурской области в мессенджере МАХ.

С сентября 2025 года по апрель 2026 года на территории Зеи действовал подпольный клуб, замаскированный под компьютерный клуб. Организатор… арендовал помещение на улице Полины Осипенко, закупил компьютеры и подключил доступ к запрещенной в России игровой системе написали в пресс-службе

Кроме того, мужчина привлек к работе технического специалиста и четверых администраторов зала. Первому руководитель платил 50 тысяч рублей в месяц, вторым – по четыре тысячи рублей за смену, оставшиеся же деньги забирал себе. За все время работы группа заработала почти 11 млн рублей.

Для конспирации организаторы использовали круглосуточный режим работы. Дверь была всегда закрыта — доступ в помещение был возможен только после звонка администратору. Если появлялись правоохранители, планировалось экстренно отключить питание компьютеров отметили в сообщении

Суд назначил организатору 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года и штрафом 200 тыс. рублей, техническому специалисту - 3 года лишения свободы условно, испытательный срок 3 года, штраф 100 тыс. рублей. Администраторы получили от 2 лет 2 месяцев до 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, суд конфисковал в пользу государства 128 тыс. рублей, компьютерное оборудование и взыскал с организатора 10,8 млн рублей — сумму незаконного дохода, полученного в результате преступления.