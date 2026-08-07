Организаторы двух наркопритонов в Приамурье отправятся в колонии

Организаторы наркопритонов в Амурской области получили реальные сроки Организаторы двух наркопритонов в Приамурье отправятся в колонии

Москва7 авг Вести.Прокуратура Амурской области добилась реального наказания для организаторов наркопритонов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в мессенджере МАХ.

Ранее судимый за аналогичные преступления житель Благовещенска продолжил приглашать в свое жилище наркозависимых. В результате рассмотрения дела по статье о систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 1,5 года условно.

Не согласившись с условным осуждением, государственный обвинитель обжаловал приговор, указав на необоснованное оставление виновного на свободе и возможность продолжения его противоправной деятельности. Амурский областной суд в соответствии с позицией прокуратуры исключил условное осуждение. Ближайшие 1 год и 7 месяцев осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима написали в пресс-службе

Жительница Завитинска 49 лет с мая по август 2025 года вместе с сожителем предоставляла знакомым жилое помещение для употребления наркотических средств за денежное вознаграждение.

Приговором суда с учетом позиции прокурора виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. В доход государства у гражданки конфискованы денежные средства и имущество, полученные ею за предоставление помещения рассказали в ведомстве

Сторона защиты приговор обжаловала, однако Амурский областной суд признал доводы жалобы несостоятельными и оставил приговор без изменения.