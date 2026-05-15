Москва15 мая Вести.Жительницу Михайловского округа Амурсукой области осудили за хранение марихуаны, она заявляла, что наркотик рассыпал знакомый, находясь у нее дом, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов региона.

Михайловский районный суд рассмотрел уголовное дело которая незаконно приобрела и хранила наркотическое средство

Установлено, что в августе 2025 года в районе села Поярково подсудимая собрала части дикорастущей конопли массой 314 граммов и хранила ее у себя в усадьбе, пока не обнаружили и не изъяли полицейские. В суде женщина не признала свою вину, заявив, что наркотик принадлежит знакомому. Тот пришел к ней в гости с пакетом конопли, часть изготовил, а остальное рассыпал во дворе. Подсудимая утверждала, что взяла вину на себя под давлением полиции, опасаясь за свою беременную дочь.

Суд признал ее виновной в преступлении и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года отмечается в сообщении

Изъятые наркотики будут уничтожены.