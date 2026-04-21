Москва21 апр Вести.В Приморье 62-летняя местная жительница, пытавшаяся продать через интернет настойку из краснокнижного женьшеня, получила срок, сообщается в MAX-канале прокуратуры края.

Суд установил, что в сентябре 2025 года женщина обнаружила у себя дома настойку на корнях дикорастущего женьшеня. Зная, что оборот этого растения запрещен, она разместила в интернете объявление о продаже. Преступная деятельность была пресечена в ходе проверочной закупки. Женщина признана виновной в незаконной продаже корней женьшеня, занесенного в Красную книгу РФ.

Суд назначил виновной наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год отмечается в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.