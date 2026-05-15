Москва15 маяВести.Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в Биробиджане 27-летнюю женщину, у которой обнаружено 2,3 кг наркотических средств. Сотрудникам задержанная пояснила, что изготовила и хранила наркотики для личного употребления, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.
Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находилась 25-летняя девушка, а на пассажирском сидении – 27-летняя.
В ходе осмотра салона транспортного средства полицейские обнаружили бумажный сверток с табачной массой бурого цвета, имеющей специфический запах, а также черный полимерный пакет с растительной массой. Согласно заключению экспертно-криминалистического центра, растительная масса в пакете является марихуаной, общим весом почти один килограмм. В бумажном свертке находился табак, пропитанный маслом каннабиса, массой 1,3 граммаотметили в пресс-службе
На вопросы полиции пассажирка сообщила, что ездила в гости в Ленинский район, где в лесу нашла несколько кустов конопли.
Она решила оборвать их и изготовить наркотическое средство для личного употреблениянаписали в ведомстве
Возбуждено уголовное дело по статье о хранении и перевозке наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.