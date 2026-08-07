Житель Приамурья получил шесть лет за попытку сбыта крупной партии наркотиков Шесть лет колонии присудили свободненцу за попытку продать 66 г гашишного масла

Москва7 авг Вести.Житель города Свободный получил шесть лет колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщила Объединенная пресс-служба судов Амурской области в мессенджере МАХ.

В августе 2025 года в районе села Казанка Серышевского района Григорьев изготовил 66,6 гр. масла каннабиса (гашишного масла) из дикорастущей конопли. Затем он перевез наркотик в город Свободный и спрятал его в тайнике. В январе 2026 года он решил прекратить употребление наркотиков и начать их сбывать. Он достал из тайника банку с гашишным маслом. Принес ее в квартиру, расфасовал содержимое в семь медицинских шприцев и убрал их в шкаф-купе для дальнейшей продажи отметили в пресс-службе

Шприцы в марте обнаружили сотрудники УФСБ.

В суде подсудимый признал вину. Он рассказал, что после рождения дочери решил отказаться от употребления наркотиков и планировал бесплатно раздать изготовленное масло знакомым. Однако на следствии он признался в сбыте наркотика. Его слова подтвердила переписка в соцсети с покупателем, который в суде также подтвердил факт покупки уточнили в сообщении

С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы. Также у него были конфискованы мобильный телефон, газовая плита и аккумулятор, использовавшиеся для изготовления и хранения наркотиков.

Наркотическое вещество подлежит уничтожению.