Перед судом в Амурской области предстанет наркозакладчик

Житель Благовещенска обвиняется в покушении на сбыт запрещенных веществ Перед судом в Амурской области предстанет наркозакладчик

Москва18 июл Вести.Завершено расследование уголовного дела в отношении 35‑летнего жителя Благовещенска, мужчина обвиняется в трех эпизодах незаконного оборота наркотиков, сообщается в MAX-канале МВД Амурской области.

Установлено, что в июле 2025 года обвиняемый вместе с сообщником организовали сбыт наркотиков через интернет‑магазин, используя схему "закладок". Весь разложенный им по тайникам наркотик был обнаружен и изъят полицейскими, дома остатки - во время осмотра помещения.

Материалы уголовного дела направлены в суд отмечается в сообщении

Мужчина задержан в январе 2026 года по месту жительства. Обвиняемый признал вину в полном объеме.