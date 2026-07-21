Москва21 июлВести.В Якутске перед судом предстанет 17-летний подросток, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщается в MAX-канале прокуратуры республики.
Уголовное дело направлено в судотмечается в сообщении
Следствие установило, что обвиняемый работал в организованной группе закладчиком. 29 мая 2026 года он извлек из тайника "мастер-клад" с синтетическим наркотиком массой не менее 27,256 грамма. Подросток должен был его сбыть через закладки. Он был задержан, у него было изъято 47 свертков с наркотиком.