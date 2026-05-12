Москва12 маяВести.Управление ФСБ по Забайкальскому краю пресекло деятельность жителя региона, наладившего работу первой в субъекте подпольной лаборатории по выпуску синтетических наркотиков. Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления ведомства.
Сотрудники краевого ФСБ задержали жителя Забайкальского края 1979 года рождения, организовавшего нелегальную нарколабораторию... Это первый случай организации лаборатории по производству синтетических наркотиков на территории Забайкальского краяговорится в пресс-релизе ведомства
Как установили оперативники, фигурант поначалу занимался распространением запрещенных веществ через тайники-закладки, однако в дальнейшем для наращивания прибыли приобрел отдельное помещение и запустил там собственное производство. В ходе мероприятий из незаконного оборота изъяты готовые синтетические наркотики, а также свыше 700 литров прекурсоров — этого объема было бы достаточно для изготовления не менее 10 килограммов запрещенной продукции.
Следственным подразделением краевого УФСБ возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Максимальная санкция по данной статье — пожизненное лишение свободы. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, добавили в ведомстве.