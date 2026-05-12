УФСБ Забайкалья задержало организатора первой в регионе нарколаборатории

Москва12 мая Вести.Управление ФСБ по Забайкальскому краю пресекло деятельность жителя региона, наладившего работу первой в субъекте подпольной лаборатории по выпуску синтетических наркотиков. Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления ведомства.

Сотрудники краевого ФСБ задержали жителя Забайкальского края 1979 года рождения, организовавшего нелегальную нарколабораторию... Это первый случай организации лаборатории по производству синтетических наркотиков на территории Забайкальского края говорится в пресс-релизе ведомства

Как установили оперативники, фигурант поначалу занимался распространением запрещенных веществ через тайники-закладки, однако в дальнейшем для наращивания прибыли приобрел отдельное помещение и запустил там собственное производство. В ходе мероприятий из незаконного оборота изъяты готовые синтетические наркотики, а также свыше 700 литров прекурсоров — этого объема было бы достаточно для изготовления не менее 10 килограммов запрещенной продукции.

Следственным подразделением краевого УФСБ возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Максимальная санкция по данной статье — пожизненное лишение свободы. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, добавили в ведомстве.