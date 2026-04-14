Москва14 апрВести.Следственный комитет (СК) России в Забайкальском крае возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.
По версии следствия, подозреваемый, являясь сотрудником полиции и обязанный в соответствии с должностными полномочиями бороться с незаконным оборотом наркотиков, используя должностные полномочия, незаконно приобретал, хранил и сбывал наркотические средстваговорится в Telegram-канале забайкальского СК
В частности, как установили следователи, в июне 2025 года подозреваемый через мессенджер связался с группой по распространению наркотиков, приобретал и с помощью так называемых "закладок" распространял запрещенные вещества.
По ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.