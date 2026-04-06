"Закладчика" задержали с поличным в Улан-Удэ

Москва6 апр Вести.В Улан-Удэ задержан подозреваемый в сбыте наркотических веществ, сообщается в Telegram-канале управления МВД по Республике Бурятия..

36-летний мужчина в момент задержания имел при себе 12 свертков с наркотическим веществом.

Еще 5 свертков с аналогичным веществом найдены в тайниках на территории Железнодорожного района Улан-Удэ заявили в полиции

Всего у "закладчика" конфисковали более четырех граммов препарата.

Примечательно, что ранее задержанный уже привлекался к ответственности за незаконное хранение наркотических средств.