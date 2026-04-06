Москва6 апрВести.В Улан-Удэ задержан подозреваемый в сбыте наркотических веществ, сообщается в Telegram-канале управления МВД по Республике Бурятия..
36-летний мужчина в момент задержания имел при себе 12 свертков с наркотическим веществом.
Еще 5 свертков с аналогичным веществом найдены в тайниках на территории Железнодорожного района Улан-Удэзаявили в полиции
Всего у "закладчика" конфисковали более четырех граммов препарата.
Примечательно, что ранее задержанный уже привлекался к ответственности за незаконное хранение наркотических средств.