В Удмуртии задержали экс-главу минсельхоза с растительными наркотиками Экс-глава минсельхоза Удмуртии стал фигурантом дела о хранении наркотиков

Москва20 апр Вести.В Удмуртии сотрудники полиции задержали бывшего министра сельского хозяйства республики по подозрению в незаконном хранении растительных наркотиков. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По информации "Коммерсанта", речь идет о Михаиле Юдине. 14 апреля его автомобиль остановили на трассе в Завьяловском районе. В момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения.

В ходе личного досмотра при нем также был обнаружен сверток с наркотическим средством растительного происхождения... В последующем в ходе проведенного сотрудниками полиции обыска в доме мужчины было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана массой свыше 10 граммов сказано в сообщении МВД

На 49-летнего мужчину составили два протокола о незаконном обороте наркотических средств и о потреблении наркотических средств без назначения врача.

Полиция возбудила в отношении экс-министра уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств в значительном размере. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.