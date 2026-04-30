Москва30 апрВести.В Удмуртии задержан экс-руководитель одного из республиканских министерств Удмуртии по подозрению в превышении полномочий, сообщает пресс-служба МВД в MAX.
По версии следствия, в период с октября по декабрь 2024 года 49-летний фигурант принимал решения о предоставлении субсидий на возмещение затрат, понесенных при реализации инвестиционных проектов.
Ущерб, причиненный федеральному бюджету, превысил 40 млн рублейсказано в сообщении
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.