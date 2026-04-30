В Удмуртии задержан экс-министр, который причинил ущерб госбюджету на 40 млн

В Удмуртии задержан экс-министр, ущерб от действий которого составил 40 млн В Удмуртии задержан экс-министр, который причинил ущерб госбюджету на 40 млн

Москва30 апр Вести.В Удмуртии задержан экс-руководитель одного из республиканских министерств Удмуртии по подозрению в превышении полномочий, сообщает пресс-служба МВД в MAX.

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2024 года 49-летний фигурант принимал решения о предоставлении субсидий на возмещение затрат, понесенных при реализации инвестиционных проектов.

Ущерб, причиненный федеральному бюджету, превысил 40 млн рублей сказано в сообщении

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.