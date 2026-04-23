Экс-замглавы иркутского Минлесхоза предстанет перед судом Иркутский экс-замминистра лесного комплекса пойдет под суд за превышение полномо

Москва23 апр Вести.Бывший замминистра лесного комплекса Иркутской области предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий с причинением ущерба свыше 102 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как полагает следствие, в 2022 году чиновница, руководитель ОГАУ "Лесхоз Иркутской области", а также другие соучастники за счет субсидии, предназначенной для профилактики лесных пожаров, погасили задолженность учреждения по налогам, зарплате и перед коммерческими компаниями. Сумма причиненного ущерба оценивается в 102 миллиона рублей, уточнили в СК.

В отношении экс-замминистра было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий.

В настоящее время уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра лесного комплекса Иркутской области с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу уточнили в СК

Уголовные дела в отношении двух соучастников выделены в отдельное производство.