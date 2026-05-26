Житель Забайкалья задержан по делу о возбуждении ненависти и вражды

Москва26 мая Вести.Житель Забайкальского края записывал видео, где угрожал насилием в отношении чиновников, судей и правоохранителей. Его задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Свою вину подозреваемый полностью признал.

Пресечена противоправная деятельность неоднократно судимого жителя Забайкальского края, причастного к экстремистской деятельности и возбуждению ненависти и вражды отмечается в сообщении

Установлено, что местный житель на регулярной основе записывал видео, где открыто угрожал применением насилия в отношении высокопоставленных представителей власти, судей и сотрудников правоохранительных органов. Видеоролики он выкладывал в интернет.