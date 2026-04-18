На Камчатке мужчину отправили в СИЗО за фейки о ВС РФ и разжигание розни

Москва18 апр Вести.Жителя Камчатского края арестовали за публикацию ложной информации о ВС РФ и разжигание межнациональной розни. Об этом сообщает ГТРК "Камчатка" в Telegram.

Мужчину обвиняют в публичных действиях, дискредитирующих Вооруженные силы РФ, а также в возбуждении ненависти и вражды по национальному и религиозному признаку. говорится в сообщении

По данным издания, мужчина размещал в соцсетях посты, унижающие достоинство граждан по признаку национальности, языка и происхождения. Также он публиковал фейки, подрывающие доверие к армии и государству.