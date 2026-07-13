Москва13 июлВести.Полицейские изъяли у 39-летнего жителя Красноармейского округа Приморского края более 1 кг марихуаны, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Стражи порядка изъяли у жителя села Вострецово наркотик массой 1401,2 грамма. Экспертиза показала, что это каннабис. Установлено, что мужчина незаконно хранил марихуану для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков в крупном размереотмечается в сообщении
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.