МВД: жителю Приморья грозит до 10 лет тюрьмы за хранение более 1 кг марихуаны

Полицейские у жителя Приморья изъяли более 1 кг марихуаны МВД: жителю Приморья грозит до 10 лет тюрьмы за хранение более 1 кг марихуаны

Москва13 июл Вести.Полицейские изъяли у 39-летнего жителя Красноармейского округа Приморского края более 1 кг марихуаны, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Стражи порядка изъяли у жителя села Вострецово наркотик массой 1401,2 грамма. Экспертиза показала, что это каннабис. Установлено, что мужчина незаконно хранил марихуану для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков в крупном размере отмечается в сообщении

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.