У жителя Забайкалья полиция изъяла крупную партию марихуаны МВД: у забайкальца изъято 25 мешков конопли

Москва2 июл Вести.В Балейском округе сотрудники полиции обнаружили в надворных постройках местного жителя 25 полимерных пакетов конопли весом более 20 кг, сообщается в MAX-канале МВД Забайкальского края.

Растительное сырье было разложено в 25 пакетов. Экспертиза показала, что это марихуана весом более 20 кг отмечается в сообщении

Установлено, что наркосодержащее растение 50-летний местный житель заготовил и хранил для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке наркотиков в крупном размере.

Кроме того, у мужчины выявлено наркотическое опьянение, его поставят на учет в полицию и у нарколога. Составлен административный протокол.