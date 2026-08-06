Полицейские Приморья изъяли у местного жителя 51 куст культивированной конопли Более 1,7 кг культивированной конопли изъяли у жителя Новоникольска полицейские

Москва6 авг Вести.Сотрудники полиции изъяли у жителя села Новоникольск 51 куст культивированной конопли, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Запрещенное к культивации растение обнаружили на придомовой территории частного дома по улице Луговой, среди хозпостроек.

Экспертно-криминалистическая экспертиза подтвердила, что изъятое является культивированными наркосодержащими растениями рода Cannabis, общей массой 1726,3 грамм написали в сообщении

В отделе полиции 25-летний агроном дал признательные показания, сообщив, что выращивал коноплю для собственного употребления без цели сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном культивировании наркосодержащих растений. Санкция предусматривает штраф до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.