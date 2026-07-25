Москва25 июлВести.В селе Бабстово полицейские во дворе 58-летнего местного жителя обнаружили 38 кустов дикорастущей конопли с признаками культивирования, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД по Еврейской автономной области.
Установлено, что владелец приусадебного участка тщательно следил за растениями, они были ухожены и прополоты. Но, по словам мужчины, около двух недель назад он косил траву на участке и обнаружил в разных частях огорода кусты конопли. Он оставил их для лечения суставов.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотикиотмечается в сообщении
Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.