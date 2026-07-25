Жителя ЕАО привлекли к ответственности за незаконное культивирование конопли МВД: житель ЕАО привлечен к ответственности за выращивание 38 кустов конопли

Москва25 июл Вести.В селе Бабстово полицейские во дворе 58-летнего местного жителя обнаружили 38 кустов дикорастущей конопли с признаками культивирования, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД по Еврейской автономной области.

Установлено, что владелец приусадебного участка тщательно следил за растениями, они были ухожены и прополоты. Но, по словам мужчины, около двух недель назад он косил траву на участке и обнаружил в разных частях огорода кусты конопли. Он оставил их для лечения суставов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотики отмечается в сообщении

Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.