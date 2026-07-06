Почти 50 кустов конопли обнаружили полицейские в теплице жителя Еврейской АО

Житель Еврейской АО предстанет перед судом за незаконное культивирование конопли Почти 50 кустов конопли обнаружили полицейские в теплице жителя Еврейской АО

Москва6 июл Вести.Житель Смидовичского района пойдет под суд за незаконное культивирование конопли, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Сотрудники полиции в ходе проверки обнаружили на приусадебном участке 34-летнего жителя поселка Николаевка 47 кустов конопли, которые росли в теплице на специально оборудованной грядке.

Подозреваемый признался, что весной в лесу обнаружил дикорастущую дурман-траву. Собрав семена запрещенного растения, он решил посадить их в своей теплице с целью личного употребления отметили в пресс-службе

Дело по статье о незаконном культивировании запрещенных растений в крупном размере с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание за данное преступление может достигать двух лет лишения свободы.