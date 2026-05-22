Москва22 маяВести.Полицейские в Биробиджанском районе Еврейской автономной области уничтожили более 3 гектаров дикорастущей конопли, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Стражи порядка провели рейд в селах Алексеевка, Дубовое и Петровка. Всего было осмотрено 7 гектаров земель.
На площади 3,3 гектара обнаружены заросли дикорастущей конопли, которая подлежала немедленному уничтожениюотмечается в сообщении
По данным ведомства, подобные мероприятия проводятся на регулярно в рамках реализации государственной программы по борьбе с наркопреступностью.