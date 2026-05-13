Сотрудники МЧС в Биробиджане проводят рейды в связи с распространением пожаров

В Биробиджане сотрудники МЧС проводят рейды по частным домам в связи с пожарами Сотрудники МЧС в Биробиджане проводят рейды в связи с распространением пожаров

Москва13 мая Вести.Сотрудники МЧС проводят рейды по частному сектору в Биробиджане в связи с ухудшением пожарной обстановки в Еврейской автономии. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Евгения Нехаенко в интервью ИС "Вести" рассказала о том, что нужно делать жителям, чтобы не допустить распространения огня.

В лесах Еврейской автономной области (ЕАО) чрезвычайная ситуация. Из-за сухой и ветреной погоды природные пожары распространяются с высокой скоростью, угрожая поселениям. Сотрудники МЧС в Биробиджане беспрерывно ведут профилактическую работу с населением.

Люди должны в первую очередь следить за своим имуществом, должны производить своевременно уборку сухой растительности на своей территории, убирать мусор, листву подчеркнула Евгения Нехаенко

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано около 45 пожаров. Губернатор области Мария Костюк взяла на свой контроль ситуацию с ЧС.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров в ЕАО юг соседнего Хабаровского края затянуло дымом.