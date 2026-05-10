Масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне тушат на протяжении трех дней

Москва10 мая Вести.Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с восьмого мая продолжает тушить масштабное возгорание в лесу Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области.

Как указано в Telegram-канале ведомства, площадь пожара достигла 1200 гектаров. Огонь распространяется из-за сухой погоды и сильного ветра.

К ликвидации возгорания привлечены 326 спасателей. В ГСЧС между тем утверждают, что ситуация находится под контролем.

Пожар начал распространяться в Чернобыльской зоне 8 мая. На некоторых участках возгорания спасатели временно не работают из-за угрозы взрывоопасных предметов. Украинское МВД уточняло, что радиационная ситуация в стране остается стабильной.