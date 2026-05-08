Москва8 маяВести.В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области вспыхнул масштабный пожар. Площадь возгорания превысила 1100 гектаров. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Тушение пожара осложняют сильный ветер и сухая погода. Службы работают в усиленном режиме.
Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массивасообщается в Telegram-канале ведомства
Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает отслеживать степень загрязнения земельных участков в районе Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).