В Чернобыльской зоне отчуждения горят более 1100 гектаров леса

В Чернобыльской зоне бушует сильный пожар В Чернобыльской зоне отчуждения горят более 1100 гектаров леса

Москва8 мая Вести.В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области вспыхнул масштабный пожар. Площадь возгорания превысила 1100 гектаров. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Тушение пожара осложняют сильный ветер и сухая погода. Службы работают в усиленном режиме.

Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива сообщается в Telegram-канале ведомства

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает отслеживать степень загрязнения земельных участков в районе Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).