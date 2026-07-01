Эколог оценил возможное наличие радионуклидов в смоге от пожаров над Киевом Дым над Киевом от лесных пожаров может содержать радионуклиды, считает эколог

Москва1 июл Вести.Дым от лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, который накрыл Киевскую область и столицу Украины, может содержать радионуклиды. Об этом ИС "Вести" заявил эколог, заместитель генерального директора компании по информационной и антидроновой безопасности Игорь Рыбальченко.

По его словам, радиоактивные изотопы могут содержаться в частицах сажи, пыли или золы. Киевские власти заявляют, что датчики не фиксируют повышение радиации, однако такие измерения не показательны, подчеркнул эколог.

Главный вопрос не в том, может или не может, а сколько, где, в каких частицах, и какую дозу [облучения] это дает людям? По текущим соображениям, пожары начались 25 июня. Дым ухудшал качество воздуха даже в Киеве и в области. Но украинские службы заявляли, что гамма-фон в порядке. Но надо сказать, что измерение гамма-фона без измерений стронция и цезия на конкретных фильтрах, то есть их осадка, – это примерно то же самое, что померить температуру и сказать, что все здоровы объяснил специалист

Ранее украинские СМИ сообщали, что Киев накрыло едким облаком дыма из-за продолжающегося пятые сутки пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. В украинской столице фиксируется превышение концентрации вредных веществ – в некоторых районах индекс качества воздуха опустился ниже нормы в четыре раза.