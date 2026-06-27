Киев и Вышгород накрыло смогом, жители жалуются на запах гари

Киев и Вышгород окутало густым смогом на фоне пожаров Киев и Вышгород накрыло смогом, жители жалуются на запах гари

Москва27 июн Вести.Украинская столица и пригородный Вышгород оказались во власти густого смога. Местные жители массово жалуются на сильный запах гари и трудности с дыханием, сообщает украинский телеканал ТСН.

Киев и Вышгород задыхаются от смога, горожане жалуются, что нечем дышать говорится в публикации Telegram-канала ТСН

На опубликованных кадрах видно, что город затянуло плотной пеленой, видимость снизилась до минимума. По данным телеканала, на данный момент Киев занимает 68-е место в мировом рейтинге загрязнения воздуха среди крупных городов.

Украинский эколог Александр Соколенко в комментарии телеканалу назвал основные причины сложившейся ситуации. По его словам, главным фактором стали последствия пожаров, возникающих после взрывов.

12 июня на нефтебазе в Киевской области произошел крупный пожар в результате падения беспилотника.