Уровень загрязнения воздуха в Киеве назвали опасным для здоровья

Воздух в Киеве признали опасным для здоровья Уровень загрязнения воздуха в Киеве назвали опасным для здоровья

Москва3 июл Вести.В Киеве в пятницу утром, 3 июля, зафиксирован опасный для здоровья уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Местные власти рекомендуют жителям закрыть окна, по возможности ограничить пребывание на улице и следить за информацией о состоянии атмосферы.

По данным экомониторинга, во многих районах Киева состояние воздуха в настоящее время оценивается как вредное для здоровья.

С конца прошлой недели в Киеве фиксировалось загрязнение воздуха, вызванное дымом от пожаров в Чернобыльской зоне. Накануне над городом было отмечено сильное задымление после взрывов во время воздушной тревоги.

Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удар по транспортно-логистическому центру "МЛП-Чайка" в Киеве, где хранились украинские БПЛА и боевые части к ним.