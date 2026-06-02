Власти Киева объявили воздушную тревогу четвертый раз за день

В Киеве в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу Власти Киева объявили воздушную тревогу четвертый раз за день

Москва2 июн Вести.Воздушная тревога в четвертый раз за день объявлена в Киеве. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что опасность была объявлена с 21.17 по мск. Сирена, предупреждающая об опасности, также прозвучала в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее в СМИ появились кадры, на которых видны последствия массированного удара ВС РФ по военным объектам в Киеве.

В Минобороны РФ заявили, что массированный ночной удар по украинским объектам стал ответом на теракт киевского режима в городе Старобельске.