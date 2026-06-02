Москва2 июнВести.Воздушная тревога в четвертый раз за день объявлена в Киеве. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Уточняется, что опасность была объявлена с 21.17 по мск. Сирена, предупреждающая об опасности, также прозвучала в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Ранее в СМИ появились кадры, на которых видны последствия массированного удара ВС РФ по военным объектам в Киеве.
В Минобороны РФ заявили, что массированный ночной удар по украинским объектам стал ответом на теракт киевского режима в городе Старобельске.