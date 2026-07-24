В Киеве в третий раз за утро объявлена воздушная тревога В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Москва24 июл Вести.Воздушная тревога в третий раз за утро объявлена в Киеве, следует из данных официального ресурса для оповещения.

Также сирены работают в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в части Одесской области.

По данным украинского СМИ "Украина сейчас", по Киеву было выпущено не менее четырех ракет. Военно-воздушные силы украинской армии предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления, утверждает издание.

В Минобороны РФ данную информацию никак не комментировали.

Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на 24 июля нанесли удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами (ГСМ), объектам инфраструктуры украинской армии и сухогрузу с грузом военного назначения в портах Одессы, Измаила и Николаева, сообщили ранее в Минобороны России.