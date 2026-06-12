Москва12 июнВести.В некоторых областях Украины, в том числе в Киевской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные с онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
В частности, воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.
Накануне взрыв прогремел в Полтаве, в городе объявляли воздушную тревогу.
Представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Украины сбивает все меньше целей.