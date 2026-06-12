В Киеве и других городах Украины объявлена воздушная тревога Сразу в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Москва12 июн Вести.В некоторых областях Украины, в том числе в Киевской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные с онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

В частности, воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях​​​.

Накануне взрыв прогремел в Полтаве, в городе объявляли воздушную тревогу.

Представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Украины сбивает все меньше целей.