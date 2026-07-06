Москва6 июлВести.Воздушную тревогу объявили в Киеве и в отдельных районах восьми областей Украины, следует из данных онлайн-карт министерства цифровой трансформации страны.
В районе 8.14 по МСК воздушная тревога была объявлена в Киеве. Предыдущее предупреждение об опасности длилось 3 часа 56 минут.
Кроме того, тревога действует в отдельных районах Киевской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Черкасской областей.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги.
Утром в понедельник, 6 июля, Минобороны РФ сообщило о нанесении Вооруженными силами России (ВС РФ) массированного удара по военным и топливно-энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки киевского режима.