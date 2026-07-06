Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще нескольких областях Украины

В Киеве вновь объявили воздушную тревогу Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще нескольких областях Украины

Москва6 июл Вести.Воздушную тревогу объявили в Киеве и в отдельных районах восьми областей Украины, следует из данных онлайн-карт министерства цифровой трансформации страны.

В районе 8.14 по МСК воздушная тревога была объявлена в Киеве. Предыдущее предупреждение об опасности длилось 3 часа 56 минут.

Кроме того, тревога действует в отдельных районах Киевской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Черкасской областей.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги.

Утром в понедельник, 6 июля, Минобороны РФ сообщило о нанесении Вооруженными силами России (ВС РФ) массированного удара по военным и топливно-энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки киевского режима.