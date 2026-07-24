Минобороны: ВС РФ поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в порту Николаева

ВС РФ поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в порту Николаева Минобороны: ВС РФ поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в порту Николаева

Москва24 июл Вести.В ночь на пятницу, 24 июля, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили нанесение групповых ударов по объектам инфраструктуры и судам, используемым в интересах украинской армии. Российские военные поразили сухогруз, доставивший грузы военного назначения в порт "Николаев", сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате ударов в порту "Николаев" (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения говорится в сообщении МО РФ

23 июля в Минобороны сообщили, что российская армия ударными БПЛА в Одессе поразила цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставки в Вооруженные силы Украины (ВСУ).